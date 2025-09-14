Samsun'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Samsun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, Tahtabahçe Mahallesi yolunda seyir halindeki bir minibüs devrildi. Kazaya karışan aracın plakası 63 NE 922 olarak kaydedildi.

M.M. (17) idaresindeki 63 NE 922 plakalı minibüsün devrilmesi üzerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsü kullanan M.M. (17) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer kişi, Ü.M. (17), ağır yaralandı.

Ağır yaralı Ü.M. (17), sağlık ekiplerince alınarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.