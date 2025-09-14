Samsun'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Samsun Çarşamba'da Tahtabahçe Mahallesi'nde minibüs devrildi; sürücü M.M. (17) hayatını kaybetti, Ü.M. (17) ağır yaralandı ve Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:02
Samsun'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Samsun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza Ayrıntıları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, Tahtabahçe Mahallesi yolunda seyir halindeki bir minibüs devrildi. Kazaya karışan aracın plakası 63 NE 922 olarak kaydedildi.

M.M. (17) idaresindeki 63 NE 922 plakalı minibüsün devrilmesi üzerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsü kullanan M.M. (17) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer kişi, Ü.M. (17), ağır yaralandı.

Ağır yaralı Ü.M. (17), sağlık ekiplerince alınarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye