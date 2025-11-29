Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

İstatistikler ve artış

Son 5 yılda trafikte motosikletli sayısı yüzde 134 arttı. Komiser İdris Tonoğlu, Samsun genelinde toplam araç sayısının 529 bin 546 olduğunu ve motosiklet sayısının 93 bin 524 düzeyinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca bir önceki yıla göre toplam araç artış oranı yüzde 8 iken, motosiklet cinsi araçların artış oranı yüzde 19 oldu.

Kaza nedenleri

Komiser İdris Tonoğlu kazaların sebeplerini ve istatistikleri şöyle aktardı: "İstatistik verileri incelendiğinde motosiklet kazalarında maddi hasarla sonuçlanan kaza sayısı yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Motosiklet sürücüsü, yolcusu ve yayalar kırılgan yol kullanıcıları olduğundan kazaya karıştıklarında kazaların yaralanma veya ölümle sonuçlanma oranı yüksektir. 2025 yılı meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarının yüzde 51’ini motosiklet cinsi araçlar oluşturmaktadır. 2025 yılı araç tescil sayıları incelendiğinde motosiklet cinsi araçların toplam araçlara oranı yüzde 17,7 iken, kazaların yüzde 51’ine karışmaları dikkat çeken bir durumdur."

Kazaların etkenleri hakkında Tonoğlu, "Bunun birlikte, sağa sola dönüş manevrası, şerit izleme-değiştirme ile kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak ihlalleri kazaya sebebiyet veren başlıca etkenlerdir. Ancak koruyucu ekipman eksikliği, meydana gelen kaza sonrası olası can kaybı ve yaralanmaları artırıyor. İlimiz genelinde geçen seneye göre koruyucu tertibat kullanımı açısından vatandaşlarımızın daha bilinçli ve duyarlı olduğu görülmektedir. Motosikletlerin karıştığı kazalar incelendiğinde yüzde 39’luk kısmı hız, yüzde 31 doğrultu–şerit izleme ve değiştirme, yüzde 26’lık kısmı kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaktan kaynaklı yaşandığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

En çok kazaların görüldüğü yerler

Tonoğlu, motosiklet kazalarının büyük kısmının il merkezinde olduğunu; il merkezini takip eden yerlerin Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü ile şehirler arası yollar olduğunu söyledi. Kazaların özellikle ana arterler ve trafik yoğunluğunun olduğu güzergâhlarda yoğunlaştığı belirtildi.

Komiserin uyarıları ve koruyucu ekipman

Yeni yönetmelik değişikliğine dikkat çeken Tonoğlu, "Yakın zaman içinde motosiklet koruyucu ekipmanları ile ilgili Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinde; motosiklet kullanıcılarına kask, gözlük ve eldiven takma zorunluluğu, yolcularına kask ve eldiven takma zorunluluğu var. Trafik kurallarına özen göstermelerini, araçların sağından solundan geçmemelerini, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymalarını, kavşaklarda geçiş önceliğini göz önünde bulundurarak hızlarını azaltmak konusuna daha fazla önem vermelerini, koruyucu ekipman kullanmak konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

Kask cezaları ve kaza türleri

Samsun'da 2024 yılında kask ceza sayısı 17 bin 308 iken, 2025'te bu sayı 16 bin 497 olarak kaydedildi; kask takmama cezalarında yüzde 5 azalma görüldü. Kazaların oluş şekilleri ise; yüzde 41 yandan çarpma (bir ölümlü kaza), yüzde 29 devrilme–savrulma (iki ölümlü kaza), yüzde 11 arkadan çarpma ve yüzde 7 yayaya çarpma (iki ölümlü kaza) şeklinde gerçekleşti.

SAMSUN’DA 1 YILDA 2 BİN 798 MOTOSİKLET KAZASI: 5 ÖLÜ 2 BİN 360 YARALI