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Samsun'da Narkotik Operasyonu: 19 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:58
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 19 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Operasyonu

Samsun'da düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak önemli bir çalışma yürüttü.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, topluca 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yapılan operasyon sonucu toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmanın ilerlediğini bildirdi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

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