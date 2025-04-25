Samsun'da Öğretmeni Darbeden İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam yakalanan M.F.C. (17) ve A.E.K. (16), Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, okulun öğrencisi olmayan iki kişinin okulda bulunduğunu fark eden öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi. Öğretmenin M.F.C. ve A.E.K.'yi okuldan çıkarmaya çalışması sırasında, M.F.C. öğretmeni darbetti ve A.E.K. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı.

M.F.C.'nin, geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra terk ettiği ve yaklaşık beş ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı bilgisi edinildi.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.