DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,62 0,33%
ALTIN
4.069,47 1,16%
BITCOIN
3.601.623,5 -0,23%

Samsun'da Öğretmeni Darbeden İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir öğretmeni darbetmekle suçlanan iki şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 11:02
Samsun'da Öğretmeni Darbeden İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam yakalanan M.F.C. (17) ve A.E.K. (16), Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.

Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, okulun öğrencisi olmayan iki kişinin okulda bulunduğunu fark eden öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi. Öğretmenin M.F.C. ve A.E.K.'yi okuldan çıkarmaya çalışması sırasında, M.F.C. öğretmeni darbetti ve A.E.K. ile birlikte olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı.

M.F.C.'nin, geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra terk ettiği ve yaklaşık beş ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı bilgisi edinildi.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk...

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk...

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları
2
Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!
3
Çanakkale ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alımı Başladı!
4
Depremde Cemaati Sakinleştiren Vaiz Hamdi Arslan'ın Yaşadıkları
5
Türkiye, Balkan Sağlık İş Forumu ile Sağlık Turizmindeki Deneyimlerini Paylaşacak
6
Kanola Bitkisi Arıcılığa Katkı Sağlıyor
7
Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!