Samsun'da Sahte İçki Üretimine Darbe: Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesi'nde, sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dikkatli takibi sonucu H.A. isimli şüphelinin sahte içki üreterek satışını yaptığını belirledi.

Operasyon Detayları

Bu gelişmenin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hızlı bir şekilde harekete geçti. Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda, 55 litre etil alkol ve 56 anason aroma kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A. (60) isimli şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bu tür operasyonlarla sahte içki üretiminin önüne geçiliyor ve halk sağlığı korunmaya çalışılıyor.