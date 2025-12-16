Samsun’da sentetik ecza operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü takip ve çalışmalar sonucunda sentetik ecza ile gözaltına alınan bir kişi, mahkeme kararıyla tutuklandı.

Operasyon detayları

Çalışmalar kapsamında, A.B. (28) isimli şahıs bin 228 adet sentetik ecza ile yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Adli süreç

İşlemleri tamamlanan şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren A.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

