Samsun'da Seyir Halinde Tır Alev Aldı

Samsun'da Tır Yangını: Yolda Seyir Halindeyken Alev Aldı

Samsun'da karton yüklü bir tır, seyir halindeyken alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Hacıömerli Denetim İstasyonu civarında gerçekleşti.

Yabancı plakalı tır, sürücüsünün yol kenarına çekerek araçtan inmesiyle alev aldı. Yangın kısa sürede tırın tümünü sardı. Durumu fark eden diğer sürücüler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası sonucunda yangın söndürüldü; ancak tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tırın sürücüsünün Tiflis'ten karton yükleyip Kayseri'ye götürdüğü öğrenildi.

Samsun'da karton yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da karton yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.