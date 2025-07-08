Samsun'da Tarım Arazisinde Yangın: 50 Dönüm Zarar Gördü

Yangının Ayrıntıları

Samsun'un Alaçam ilçesi, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangın, ekili arazide bir anda patlak vererek kısa sürede yayıldı.

Müdahale Süreci

İhbar üzerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ile Alaçam ve Yakakent belediyeleri ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Hasar Tespitleri

Yangın sonucunda yaklaşık 50 dönüm buğday ekili arazi ile anız alanları büyük zarar gördü. Çiftçileri olumsuz etkileyen bu durum, bölgedeki tarımsal üretim için endişe kaynağı oldu.

Alaçam Belediye Başkanı'ndan Ziyaret

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak zarar gören araziler hakkında bilgi aldı. Başkan Özdemir, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.