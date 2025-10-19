Samsun'da tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:57
Samsun'da tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Samsun'un İlkadım ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tıra gizlenmiş 153 bin 615...

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Motosiklet Tutkunlarından Meme Kanseri Farkındalık Turu
2
İMH Esenyurt Temsilciliği İnönü Mahallesi'nde Açıldı
3
Safranbolu'da 9. Safran Festivali Sona Erdi
4
Kocaeli'de Freni Boşalan Sulama Tankeri 8 Araca Çarptı
5
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
6
Antalya'da 48 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Serik'te Yakalandı
7
Mehmetçik, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Performansını Gösterdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)