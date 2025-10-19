Samsun'da tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi
İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Samsun'un İlkadım ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla bağlantılı oldukları ve birlikte hareket ettikleri belirlenen F.U. (53), D.Ç. (36), O.K. (20) ve T.K. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
