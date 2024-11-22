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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Tony' Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 'Tony' isimli dedektör köpeğinin yardımıyla 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:59
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 'Tony' Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğinin desteği ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

750 Gram Uyuşturucu Bulundu

İlkadım ilçesinde, takip edilen bir aracın durdurulmasının ardından yapılan aramada, 700 gram sentetik uyuşturucu ve 25 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen bu uyuşturucu maddeler, Tony'nin hassas burnu sayesinde tespit edildi.

İki Zanlı Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında, Y.K. (48) ve G.Ü. (44) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla 700 gram...

Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla 700 gram sentetik uyuşturucu ile 25 gram eroin ele geçirildi.

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