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Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Parçaları Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ve silah parçaları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:12
Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Parçaları Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu ve Silah Parçaları Ele Geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ve silah parçaları ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphe üzerine durdurulan iki kişi üzerinde ve iş yerlerinde detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 5 tabanca sürgüsü ve çeşitli tabanca parçalarıyla birlikte 2 şarjör, 9 fişek, 2 hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 sentetik ecza hapı ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca...

Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca namlusu, 5 tabanca sürgüsü ile çeşitli tabanca parçaları, 2 şarjör, 9 fişek, 2 hassas terazi, 7 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 59 sentetik ecza hapı ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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