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Samsun'da Yeni Jandarma Karakolu Açıldı: Orgeneral Çardakcı'nın Katılımıyla Tören Gerçekleşti

Orgeneral Ali Çardakcı, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Beşpınar Jandarma Karakolu'nun açılışını yaptı. 24 mahalleye hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 21:21
Samsun'da Yeni Jandarma Karakolu Açıldı: Orgeneral Çardakcı'nın Katılımıyla Tören Gerçekleşti

Samsun'da Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yeni bir jandarma karakolunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış Töreninde Duygular Yükseldi

Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Orgeneral Çardakcı, köklü bir geçmişi olan karakolun tekrar faaliyete geçmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Çardakcı, “Beşpınar Jandarma Karakolu, sadece Beşpınar’a değil, çevresindeki 24 mahalleye de hizmet verecek.” diyerek karakolun önemine dikkat çekti. 2005 yılında kapatılan karakolun, özellikle 15 Temmuz sonrası yeniden açılmasının gerekliliğini vurguladı.

İl Jandarma Komutanı'ndan Bilgi

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda vatandaşlara hızlı ve etkili kolluk hizmeti sunmak amacıyla Beşpınar Jandarma Komutanlığının tesis edildiğini kaydetti. Bakçepınar, “Karakol, toplamda 25 mahallede yaklaşık 17 bin 500 kişiye hizmet verecektir.” dedi.

Yeni ve Modern Bir Yapı

Karakol, 19 bin metrekare arazi üzerine 1410 metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, karakolun inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “1937-2005 yılları arasında hizmet vermiş bu karakol, kapanışından 19 yıl sonra yeni ve modern bir binaya kavuştu.” dedi.

Açılış Sonrası İnceleme

Törende kurdele kesimi gerçekleştirilerek karakolun açılışı yapıldı. Orgeneral Çardakcı ve diğer katılımcılar, yeni karakol binasında incelemelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

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