Samsun'da ziynet eşyası ve 100 bin lira çalan 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira'nın çalındığı olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.

Olayın tespiti ve soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 250 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 100 bin lira'nın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki çalışma yürüterek şüphelileri tespit etti.

Operasyon ve gözaltı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler B.A. (43) ve H.B'yi (42) yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.

