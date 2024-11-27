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Samsun'daki Ambarköy Kış Güzelliği ile Büyülüyor

Samsun'un Ladik ilçesindeki Ambarköy, kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini unutulmaz bir kış manzarasıyla karşılıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:27
Samsun'daki Ambarköy Kış Güzelliği ile Büyülüyor

Samsun'un Ambarköy Açık Hava Müzesi Kış Güzelliği ile Dikkat Çekiyor

Samsun'un Ladik ilçesinde, halkın hibe ettiği ambarlarla oluşturulan Ambarköy Açık Hava Müzesi, kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. 17, 18 ve 19. yüzyılda köylerde tahıl saklama amacıyla inşa edilen ahşap ambarlarla dolu olan bu müze, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor.

Karla Kaplı Tarihi Yapılar

Ambarköy'ün kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Ziyaretçiler, bu muazzam kış manzarasında hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Ambarköy'ün Güzellikleri

Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Ambarköy'ün kışın sağladığı görsel şöleni vurguladı. Başkan yardımcısı, “Ambarköy, Türkiye'nin ahşap ambarlardan oluşan ilk açık hava müzesi ve burada sergilenen tarihi yapılar, aslına uygun şekilde inşa edilmiştir.” dedi.

Umudun Adı Kış

Baştan, kış aylarının kendileri için umut kaynağı olduğunu belirterek, “Bu güzelliği görmek için başta çevre illerden olmak üzere çok sayıda turisti ağırlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Yorumları

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden gelen İsmail Yaman, Ambarköy’ü yazın ziyaret ettiğini ve kar yağışının ardından gördüğü manzarayı çok beğendiğini belirtti. Yaman, “Gerçekten herkesin gelip görmesi gerekiyor. Beyaz buraya ayrı bir güzellik katmış.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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