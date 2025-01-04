Samsun'dan Suriye'ye 600 Çuval Un Gönderildi

Samsun'dan Suriye'ye Yardım Eli Uzandı

Samsun'un Havza ilçesinde, sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi ile Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yardım malzemeleri, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yola çıktı.

Kaya: Suriye'de Zulüm Sona Eriyor

Havza İHH Derneği Başkanı Bekir Kaya, tırın yola çıkışı öncesinde yaptığı konuşmada, 1970'lerden bu yana Suriye'de devam eden zulmün sona erdiğini vurguladı. Kaya, "Müslümanların zulüm ve sürgün yaşadığı, Aylan bebek gibi denizlerde boğulduğu dönemleri geride bırakıyoruz. Allah'a şükürler olsun, Suriye'de artık zafer elde ettik. İHH ve Havza İnsani Yardım Derneği olarak 2015 yılından bu yana Suriye'deki kardeşlerimize 16. tırımızı göndermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaya, Havza halkına yardımları için teşekkür ederek, yardımların amacına ulaşmasını diledi. Konuşmanın ardından yapılan duaların ardından, un yüklü tır Amasya'ya doğru yol aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 600 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 600 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.