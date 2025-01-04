DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.463.612,84 0,42%

Samsun'dan Suriye'ye 600 Çuval Un Gönderildi

Samsun'un Havza ilçesinden Suriye'ye yardım olarak 600 çuval un gönderildi. Havza İnsani Yardım Derneği ve İHH işbirliğiyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:29
Samsun'dan Suriye'ye 600 Çuval Un Gönderildi

Samsun'dan Suriye'ye Yardım Eli Uzandı

Samsun'un Havza ilçesinde, sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi ile Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yardım malzemeleri, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yola çıktı.

Kaya: Suriye'de Zulüm Sona Eriyor

Havza İHH Derneği Başkanı Bekir Kaya, tırın yola çıkışı öncesinde yaptığı konuşmada, 1970'lerden bu yana Suriye'de devam eden zulmün sona erdiğini vurguladı. Kaya, "Müslümanların zulüm ve sürgün yaşadığı, Aylan bebek gibi denizlerde boğulduğu dönemleri geride bırakıyoruz. Allah'a şükürler olsun, Suriye'de artık zafer elde ettik. İHH ve Havza İnsani Yardım Derneği olarak 2015 yılından bu yana Suriye'deki kardeşlerimize 16. tırımızı göndermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaya, Havza halkına yardımları için teşekkür ederek, yardımların amacına ulaşmasını diledi. Konuşmanın ardından yapılan duaların ardından, un yüklü tır Amasya'ya doğru yol aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye...

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 600 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye...

Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi. Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 600 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

İLGİLİ HABERLER

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'ın Las Vegas Otelinde Araç Patlatan Sürücünün Notları Ortaya Çıktı
2
Bakan Tekin, Kadın Kolları Kongresi'nde CHP'yi Eleştirdi
3
Balıkesir'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden İki Kişi Defnedildi
4
Erdoğan'dan AK Parti Samsun Kongresi'nde Güçlü Mesajlar
5
Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Hedefi 3 Milyon
6
Bursa'da Sağlık Çalışanlarından Filistin'e Destek Yürüyüşü
7
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon ile Sahne Alıyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı