Samsun merkezli sahte ilan dolandırıcılığı: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye götürüldü.

Soruşturmanın ayrıntıları

Soruşturma kapsamında isimleri geçen diğer şüpheli M.Y'nin (35) ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, tatil dönemini fırsat bilen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmada, zanlıların sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdiğini tespit etti. İlanları gören vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, güven kazanıp gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta adı altında para talep ettiği belirlendi.

İncelemede, şüphelilerin 200'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiği; banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon, 27 Ağustos tarihinde Samsun, Zonguldak ve Muğla illerinde düzenlendi ve bahsi geçen üç kişi gözaltına alındı.