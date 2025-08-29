DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Samsun merkezli sahte ilan dolandırıcılığı: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte villa, bungalov ve yat ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:16
Samsun merkezli sahte ilan dolandırıcılığı: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli sahte ilan dolandırıcılığı: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) hakkında emniyetteki işlemler tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye götürüldü.

Soruşturmanın ayrıntıları

Soruşturma kapsamında isimleri geçen diğer şüpheli M.Y'nin (35) ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyet ekipleri, tatil dönemini fırsat bilen şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışmada, zanlıların sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları verdiğini tespit etti. İlanları gören vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, güven kazanıp gecelik ücret, kapora, depozito ve sigorta adı altında para talep ettiği belirlendi.

İncelemede, şüphelilerin 200'den fazla kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiği; banka hesaplarındaki hareketlerin ise 55 milyon liraya ulaştığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon, 27 Ağustos tarihinde Samsun, Zonguldak ve Muğla illerinde düzenlendi ve bahsi geçen üç kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı
2
Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor
3
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
4
İstanbul'da okullar ilk ders ziline hazırlanıyor — 650 milyon liralık bakım tamam
5
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
6
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
7
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı