Samsun Üniversitesi 7. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Samsun Üniversitesi, 7. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen özel bir törenle görkemli bir şekilde kutladı. Tören, üniversitenin Ballıca Kampüsü'nde, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içerisinde bulunan 8 numaralı hangarda gerçekleştirildi. Etkinlikte, üniversite bünyesinde yeni atanan, bir üst ünvana terfi eden ve akademik başarı gösteren öğretim üyelerine ödül ve biniş takdimi yapıldı.

Akademik Onur ve Vizyon Yeniden Değerlendirildi

Programda akademisyenler, cübbelerini giyerek gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı. Törende konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 7. yıl dönümünün yalnızca bir kutlama olmadığını, aynı zamanda üniversitenin vizyonunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, "Bu tören, birlikte inşa ettiğimiz bir vizyonun, bir fikrin, bir akademik kültürün de dönüm noktasıdır," dedi.

Aydın, geride kalan 7 yılın sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda "üretimi artan bilgi, genişleyen düşünceler ve büyüyen sorumluluklar"ın göstergesi olduğunun altını çizdi. Yükseköğretim alanında yenilikçi ve esnek bir kültürü hedeflediklerini belirtirken, yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojilerin yükseköğretimdeki rolünü de vurguladı.

Yapay Zeka ile Yüzleşiyor, Ama Teslim Olmuyoruz

Aydın, bilgi üretiminin hızla evrildiği günümüzde üniversitelerin eleştirel bir tavır sergilemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Makine tarafından yazılan tezler ve otomatik sınav değerlendirmeleri insan etkileşimini tehdit ediyor," ifadesini kullandı. Teknolojiyi bir araç olarak görüp, insanı ise amaç olarak benimseyeceklerini vurguladı.

Bu bağlamda, ilk kez lise öğrencilerine yönelik Yapay Zeka Yaz Okulu başlatacaklarını açıklayan Aydın, projeyi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın önerisiyle hayata geçireceklerini belirtti. Proje, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Kutlamalara Yoğun Katılım

Törene Samsun Vali Vekili Kemal Yıldız, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ilçe kaymakamları, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Samsun Üniversitesinin 7. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Samsun Üniversitesinin 7. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.