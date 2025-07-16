Samsun ve Çevre İllerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'da başlayan etkinlikler, Onur Anıtı önünden başlayan 15 Temmuz Kortej Yürüyüşü ile devam etti. Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Burada düzenlenen programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anma programındaki konuşması izlendi.

Programda, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ekibi, Samsun Valisi Orhan Tavlı’ya sancak teslim etti. Gazi ve öğrenciler tarafından şiirler okundu; Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ekipleri bir gösteri sundu. Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz'un milletin kaderindeki önemine vurgu yaptı.

Sinop’ta düzenlenen etkinlikler, Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Mustafa Özarslan, konuşmasında 15 Temmuz'un bir diriliş destanı olduğunu ifade etti.

Kastamonu’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Meftun Dallı, o gece yapılan kahramanlıkları anlattı ve milletin bağımsızlığına sahip çıktığını vurguladı.

Tokat’ta ise Hıdırlık Meydanı’nda yapılan etkinlikte, Vali Abdullah Köklü, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde sızmış hainlerden bahsederek Türkiye'nin birlik mesajını verdi. Program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çankırı’da Milli İrade Meydanı'na kadar süren yürüyüş, burada yapılan saygı duruşu ve duaların ardından sona erdi. Vali Mustafa Fırat Taşolar, birlik vurgusunda bulundu. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı dinlendi.

Her ilde coşku ve birlik duygusunun ön planda olduğu etkinlikler, 15 Temmuz'un anlamını yeniden hatırlatırken, vatandaşların katılımı dikkat çekti.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Dedeler Köprüsü mevkisinden başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Burada düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.