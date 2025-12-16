Samsunlu Gülten Sezgin'in Antialerjik Örgü Oyuncak Başarısı

El emeği ürünler şenlikte ilgi gördü

48 yaşındaki Gülten Sezgin, yeğeninin alerjisi nedeniyle dokunamadığı oyuncaklara bir çözüm üretmek için başladığı örme işini kısa sürede gelir kaynağına dönüştürdü. Sezgin, ilk oyuncağını yeğeni için ördüğünü ve bunun üzerine üretime devam ettiğini anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Çok Amaçlı Salonda düzenlenen Alışveriş ve Dayanışma Şenliği, el emeği ürünlerle geçimini sağlayan kadınların hikayelerine ev sahipliği yaptı. Şenlikte yer alan Sezgin, yaklaşık 10 yıldır ürettiği antialerjik amigurumi (örgü) oyuncaklarla hem çocukları sevindiriyor hem de üniversitede okuyan iki oğluna destek oluyor.

Sezgin, yaptığı çalışmayı şu sözlerle aktardı: "Yeğenim doğduğunda alerjisi vardı, oyuncaklara ellediğinde elleri kızarıyordu. Teyzesi olarak ona küçük bir hediye yapmak istedim. Bunun üzerine örgü oyuncaklar yapmaya başladım. O oyuncak onun uyku arkadaşı oldu ve çok mutlu oldu. Böylece bu işe devam ettim".

Üretimini çocukların taleplerine göre şekillendirdiğini belirten Sezgin, "Daha çok örgü oyuncaklar yapıyorum. Çizgi film karakterleri, uyku arkadaşları, küçük maskot oyuncaklar ve anahtarlıklar örüyorum. Çocukların isteklerine göre şekillendiriyorum" dedi.

Ailelerin sağlıklı ve temizlenebilir ürünlere yöneldiğine dikkat çeken Sezgin, "Aileler daha çok elde ya da makinede yıkanabilen oyuncakları tercih ediyor. Ben de tamamen antialerjik oyuncaklar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Sezgin, üretiminin hem maddi katkı sağladığını hem de kendisini mutlu ettiğini vurguladı: "Yaptığım oyuncaklarla onlara katkıda bulunuyorum. Hem üretmek hem de çocukları mutlu etmek beni çok mutlu ediyor".

Ek olarak, Gülten Sezgin Amazon Köyü Kadın Girişimcileri Yapay Zeka ile 360 derece tasarım yarışmasında birinci oldu, bu başarı da üretim ve tasarım alanındaki yeteneğini belgeliyor.

SAMSUN’DA YAŞAYAN 48 YAŞINDAKİ GÜLTEN SEZGİN, ALERJİSİ NEDENİYLE OYUNCAKLARA DOKUNAMAYAN YEĞENİ İÇİN ÖRDÜĞÜ İLK OYUNCAKLA BAŞLADIĞI YOLCULUKTA, BUGÜN ANTİALERJİK ÖRGÜ OYUNCAKLARIYLA HEM ÇOCUKLARI SEVİNDİRİYOR HEM DE ÜNİVERSİTEDE OKUYAN İKİ OĞLUNA DESTEK OLUYOR.