Sana ile Amman Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başladı

Sana ile Amman Uçuşları Tekrar Başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükûmetle gerçekleştirdikleri anlaşma doğrultusunda Sana ile Ürdün arasındaki günlük uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, Sana Uluslararası Havalimanı ve Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı arasında günde üç uçuş düzenlenecek.

Uçuşlar Neden Durdurulmuştu?

Ürdün ile Sana arasındaki uçuşlar, Yemen Havayolları Müdürlüğü ile hükûmet ve Husiler arasındaki anlaşmazlıklar sonucu Haziran ayında durdurulmuştu. Bu durum, Yemen iç savaşının başlangıcından bu yana Sana'dan Ürdün'e gerçekleştirilecek ilk düzenli sefer olma özelliği taşıyor.

BM’nin Rolü ve Alınan Önlemler

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ile hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltma amacıyla bazı önlemler üzerinde anlaştıkları vurgulandı. Tarafların, bankalarla ilgili kararlarının iptal edildiği ve bugün itibarıyla seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Bu anlaşma çerçevesinde ayrıca, Sana ile Ürdün arasında sefer sayısının günde üçe çıkarılacağı, ve Hindistan ile Kahire'ye de günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edildi.