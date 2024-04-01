Sandıkların açılması ile gözler YSK’ya çevrildi: Kesin sonuçlar bekleniyor

31 Mart Seçimlerinde oy verme ve sayma işlemleri sona ererken, sonuçların ne zaman kesinleşeceği araştırılıyor. CHP’nin 47 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci sırada çıktığı seçimlerin sonuçlarının resmileşmesi için YSK’nın kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

YSK’nın açıklamalarına göre, 1 Nisan itibari ile seçim sonuçlarına itiraz süreci başlatıldı. İtiraz süreci 2 Nisan 15.00’ kadar devam edecek. Kurullar ise 4 Nisan 17.00’a kadar itirazlara cevap verecek. İtirazlarla ilgili ret kararı verilirse, resmi sonuçların 7 Nisan’da açıklanması bekleniyor.

Öte yandan eğer süreç YSK’ye giderse, itiraz süreleri 10 Nisan’a kadar devam edecek. YSK’nın ise bu itirazlara vereceği cevap için 3 gün süre verilmiş durumda. Süreç bu şekilde işlerse Yüksek Seçim Kurulu’nun en geç 13 Nisan’da kesin sonuçları duyurması bekleniyor.