Şanlıurfa Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen 16 Yaşındaki Beşir Curuv Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Ceylanpınar'da sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) yaşamını yitirdi; cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:50
Şanlıurfa Ceylanpınar'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kurtarma ekipleri seferber oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Karatepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda, Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla sudan çıkarılan Curuv'un cesedi, otopsi ve inceleme için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

