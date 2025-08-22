Şanlıurfa Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen 16 Yaşındaki Beşir Curuv Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Ceylanpınar'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kurtarma ekipleri seferber oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Karatepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Olayda, Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla sudan çıkarılan Curuv'un cesedi, otopsi ve inceleme için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.