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Şanlıurfa'da Camide Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa Haliliye'de camiden 5 bin lira çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. İmam odasındaki hırsızlık olayı polise bildirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:51
Şanlıurfa'da Camide Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan bir hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İmam Azam Camisi'nin avlusunda bulunan imam odasına gelen bir görevli, odanın dağınık olduğunu fark ettiğinde, cemaatten toplanan yaklaşık 5 bin lira değerindeki paranın çalındığını da anladı.

Olayın Bildirilmesi ve Yakalama Çalışmaları

Durumu hemen polise bildiren görevli, hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek amacıyla güvenlik kamera kayıtlarını inceledi ve zanlının yakalanması için çalışmalar başlattı.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

Kaydedilen görüntülerde, imam odasına pencereden giren şüphelinin, odadaki çekmeceleri açarak bulduğu parayı cebine koyduğu anlar yer aldı. Bu olay, cami cemaati arasında büyük bir üzüntü yarattı.

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