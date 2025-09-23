Şanlıurfa'da Ehliyet Sınavı İçin Kopya Düzenekleri: 3 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Ehliyet Sınavı İçin Kopya Düzenekleri Hazırlayan 3 Zanlı Tutuklandı

Valilikten yapılan açıklama ve operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa merkezli yürütülen çalışmada, ehliyet sınavları için kopya düzenekleri temin eden zanlıların yakalanması hedeflendi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hareket etti. Soruşturma kapsamında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS) ve benzer sınavlara giren adaylara kopya düzenekleri temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilen malzemeler

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, 27 taşınabilir wifi cihazı, 42 kulak içi dinleme aparatı, 21 ses aktarıcı cihaz, 8 sim kart, 4 cep telefonu, 2 yaka kamerası, batarya, hafıza kartı ile başkasına ait MTSAS sınav giriş belgesi ve yabancı geçici koruma kimlik belgesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.