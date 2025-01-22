DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:36
Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Yusuf D. idaresindeki 59 AHB 768 plakalı otomobilin, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran ilçesi kavşağı yakınlarında, Abdullatif T. tarafından yönetilen 06 RHP 09 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın Sonuçları

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarmaya hemen ihbarda bulunuldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki Mahmut D. ile Aysel T., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli
6
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
7
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi