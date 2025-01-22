Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Yusuf D. idaresindeki 59 AHB 768 plakalı otomobilin, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran ilçesi kavşağı yakınlarında, Abdullatif T. tarafından yönetilen 06 RHP 09 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın Sonuçları

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerine ve jandarmaya hemen ihbarda bulunuldu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücüler ve araçlardaki Mahmut D. ile Aysel T., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.