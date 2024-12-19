Şanlıurfa'da İkna Çalışmalarıyla Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da Terörist İkna ile Teslim Oldu

Şanlıurfa'da, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu. Söz konusu teröristin, Aynularab bölgesine gönderilerek, PYD/YPG ile ilişkili teröristlere eğitim verdiği belirlendi.

PKK/PYD/YPG Terör Örgütü İçindeki Çözülme Süreci

Güvenlik kaynaklarına göre, PYD/YPG'nin Suriye'deki kontrolü kaybetmesi, terör örgütü içerisindeki çözülmeyi hızlandırdı. Bu durum, teröristlerin teslim olma oranında artışa neden oluyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalara göre, 2018 yılında terör örgütüne katılan ve 2019 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgelerinde faaliyet gösteren M.A., güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek teslim olmaya karar verdi.

Terörist M.A.'nın Faaliyetleri

Terör örgütünden kaçarak sınırda güvenlik güçlerine teslim olan M.A.'nın, Haseke ve Kamışlı bölgelerinde çeşitli eylemlerde bulunduğu, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.