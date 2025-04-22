Şanlıurfa'da Komşular Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi, Direkli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle komşular arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayın sonucunda 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kargaşa sırasında çevredeki vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga esnasında yaralanan 5 kişi, olay yerine ulaşan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay sebebiyle aynı zamanda park halindeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu ve vatandaşları benzer durumlar karşısında dikkatli olmaya çağırdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.