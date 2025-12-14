Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü

Haliliye - Ahmet Yesevi Mahallesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde bir mobilya dükkanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, tahta kesme makinesinin altında biriken talaş bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İş yeri sahibinin dükkanda olmadığı sırada alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

