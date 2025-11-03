Şanlıurfa'da Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Kaza Haliliye ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen kazada, 34 DUS 537 plakalı otomobil ile 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobili A.A. kullanırken, motosikleti Mustafa U. (35) yönetiyordu. Çarpışma sonucu motosikletteki sürücü Mustafa U. ile yolcu Hasan K. (24) ağır yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılara yapılan müdahalelere rağmen, Mustafa U. ve Hasan K. kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.