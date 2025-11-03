Şanlıurfa'da Otomobille Çarpışan Motosikletteki 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa Haliliye'de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosikletteki Mustafa U. (35) ve Hasan K. (24) yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü A.A. gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 18:48
Kaza Haliliye ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen kazada, 34 DUS 537 plakalı otomobil ile 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı.

Otomobili A.A. kullanırken, motosikleti Mustafa U. (35) yönetiyordu. Çarpışma sonucu motosikletteki sürücü Mustafa U. ile yolcu Hasan K. (24) ağır yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılara yapılan müdahalelere rağmen, Mustafa U. ve Hasan K. kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

