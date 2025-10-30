Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon'da 21 Projeye Ödül

Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon yarışmalarında başarılı 21 proje için düzenlenen törende yetkililer gençlere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 21:50
Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon'da 21 Projeye Ödül

Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon'da 21 Projeye Ödül

Bakanlık koordinasyonunda ödül töreni düzenlendi

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için ödül töreni düzenlendi.

Tören, GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz törende yaptığı konuşmada, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve gençlerin hayal kurmalarına önem verdiklerini vurgulayarak öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise projeleri tek tek incelediğini belirtti. Koçoğlu, kodlama ve yeni nesil teknolojilerde gençlerin daha aktif rol almaya başladığını söyleyerek, gençlerin motivasyonunu artırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden TEKNOFEST'e katılan projelerin yüzde 70'inin altyapısının GAP Yeşil İnovasyon Yarışmalarında öne çıktığını açıkladı. Maral, söz konusu yarışmanın gelecek yıl ulusal boyuta taşınacağını ve yarışmanın kapasite ile çerçevesinin artırılarak devam ettirilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da katıldı. Etkinlik, başarılı 21 projeye ödül verilmesiyle sona erdi.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon...

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (Sağda) ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (Ortada) törene katıldı.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon...

İLGİLİ HABERLER

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Budapeşte'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Şırnak Silopi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
3
Adana'da İki Cinayet Sonrası Şüpheli İntihar Etti
4
TBMM Yangın Araştırma Komisyonu, Akademisyenlerle Otel Yangınını İrdeledi
5
Kadirli'de Devrilme Riski Taşıyan Midibüsteki 23 Kişi Kurtarıldı
6
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 18 Mart Mesajı: Çanakkale Geçilmez
7
Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yenilikler

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar