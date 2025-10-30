Şanlıurfa'da TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon'da 21 Projeye Ödül

Bakanlık koordinasyonunda ödül töreni düzenlendi

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için ödül töreni düzenlendi.

Tören, GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz törende yaptığı konuşmada, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve gençlerin hayal kurmalarına önem verdiklerini vurgulayarak öğrencileri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise projeleri tek tek incelediğini belirtti. Koçoğlu, kodlama ve yeni nesil teknolojilerde gençlerin daha aktif rol almaya başladığını söyleyerek, gençlerin motivasyonunu artırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden TEKNOFEST'e katılan projelerin yüzde 70'inin altyapısının GAP Yeşil İnovasyon Yarışmalarında öne çıktığını açıkladı. Maral, söz konusu yarışmanın gelecek yıl ulusal boyuta taşınacağını ve yarışmanın kapasite ile çerçevesinin artırılarak devam ettirilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ile Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da katıldı. Etkinlik, başarılı 21 projeye ödül verilmesiyle sona erdi.

Şanlıurfa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TEKNOFEST ve GAP Yeşil İnovasyon Yarışmasında başarılı olan 21 proje için GAP Tarımsal Araştırma Merkezinde tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz (Sağda) ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (Ortada) törene katıldı.