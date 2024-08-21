Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Destek Bekliyor

CHP’li Tanal, Fıstık Üreticileri İçin Destek İstedi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’daki fıstık üreticilerinin karşılaştığı sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Tanal, fıstık alımında Toprak Mahsulleri Ofisi’nin benzer bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

Fındık Nasıl Alınıyorsa, Fıstık Da Öyle Alınmalı

Tanal, fıstık üreticilerinin tüccara mahkum olmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Fındığı nasıl alıyorsa TMO, fıstığı da aynı şekilde almalı. Şanlıurfa’da bir fıstık borsası kurulmalı.” ifadelerini kullandı.

Fıstık Üretiminde Zorluklar

Türkiye’nin dünya çapında fıstık üretiminde üçüncü sırada olduğunu hatırlatan Tanal, aynı zamanda Şanlıurfa’nın bu alandaki lider şehir olduğunu vurguladı. Ancak, fıstıkta taban fiyat uygulaması olmadığını ifade ederek, “Fındıkta olan uygulama fıstıkta yok; bu da üretici açısından büyük sorun yaratıyor.” dedi.

Üreticilerin Maliyeti Artıyor

Tanal, tarihi bir durum olarak fıstık fiyatlarının fındık fiyatlarının altına düştüğünü söyledi. Üreticilerin, artan maliyetler yüzünden mağdur kaldığını belirtti ve taban fiyat uygulamasına geçilmesini istedi. Ayrıca, lisanslı depoculuğun artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

İşleme Tesisleri Sorunu

Şanlıurfa’da fıstık işlenmesi için üreticilerin Gaziantep’e gitmek zorunda kaldığını belirten Tanal, bu alanda bir işleme tesisi sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Destek Talepleri

Tanal, fıstık üreticilerine mazot ve gübre desteğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. “Çünkü mazot çiftçi için özel tüketim ürünü değil. TMO, taban fiyatını bir an önce açıklamalı. Fıstık üretiminde sert kabuklu meyveler enstitüsü kurulmalı ve üretilere prim verilerek desteklenmeli.” açıklamasında bulundu.