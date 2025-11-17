Şanlıurfa Siverek'te Takla Atan Otomobilde Aynı Aileden 4 Kişi Ağır Yaralandı

Siverek'te şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı; sürücü yara almadan kurtuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:41
Kaza Haberi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan bir otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı. Olay, Siverek-Viranşehir kara yolunun Büyükkazanlı Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Nurettin U. idaresindeki 44 ABE 012 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi ve takla attı.

Yaralıların Durumu

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Miyase U. (44), Serhat U. (24), C.U. (14) ve Y.E.U. (12) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Sürücü ve Soruşturma

Kazada sürücü Nurettin U.'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

