Şanlıurfa Siverek'te Trafik Kazası: 2'si Polis, 4 Yaralı

Kaza Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polislerin bulunduğu bir araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Devlet Hastanesi kavşağı'nda meydana geldi. Emin D. idaresindeki 63 AD 332 plakalı otomobil ile sivil polis aracı sürücüsü Mustafa K.'nin kullandığı 63 ER 647 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, polis memurları Mustafa K. ve Erkan A. ile diğer otomobildeki Edip D. ve Ayser D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

