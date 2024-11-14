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Sapanca Gölü'nde Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı: Su Seviyesi 30,05 Metreye Düştü

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30,05 metreye geriledi, kıyıya yakın bölgede tarihi taş kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:33
Sapanca Gölü'nde Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı: Su Seviyesi 30,05 Metreye Düştü

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Düşmeye Devam Ediyor

Türkiye'nin en büyük doğal su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü, mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi bir kuraklık süreci yaşıyor. Su seviyesi, son ölçümlere göre 30,05 metreye düşerken, bu durum göldeki tarihi kalıntıların ortaya çıkmasına sebep oldu.

Kuraklık ve Su Seviyesindeki Düşüş

Sakarya ve Kocaeli bölgelerinde yaklaşık 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan göl, bilinçsiz sulama ve kaçak su kullanımı gibi faktörlerden olumsuz etkileniyor. Son 5 yılın en düşük seviyesine düşen Sapanca Gölü, geçen hafta 30,13 metre olarak ölçülen su seviyesinin 8 santimetre azalarak 30,05 metreye gerilemesiyle dikkat çekti.

Göl İçindeki Tarihi Kalıntılar

Gölün kıyı kesimlerinde suyun onlarca metre çekildiği gözlemlenirken, Kartepe ilçesi Seka Kampı mevkisinde, kıyıya yaklaşık 100 metre açıklıkta kare şeklinde dizilmiş eski taş kalıntıları ortaya çıktı. Bu kalıntıların tarihi bir öneme sahip olduğu düşünülüyor.

Mevsimsel değişikliklerin etkisiyle, sapanca gölündeki su seviyesi ve ortaya çıkan kalıntılar, çevre ve kaynak yönetimi konularında önemli bir tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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