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Saraybosna'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Saraybosna'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, tarihi Başçarşı'yı muhteşem bir görsel şölenle süsledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 01:10
Saraybosna'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Saraybosna'da Kar Yağışı Başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehri adeta beyaza bürüdü. Özellikle tarihi Başçarşı bölgesinde kar, göz kamaştırıcı bir manzara oluşturdu.

Trafikte Aksamalar Oluyor

Yağış nedneiyle kent merkezinde bazı trafik aksaklıkları yaşandı. Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgilere göre, yağışların gece saatlerinde sona ereceği ancak hava sıcaklıklarının düşeceği belirtildi. Bu nedenle, sis oluşumuna karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Doğuda Kar Beklentisi

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Kurumu, ülkenin doğusunda sabah saatlerinde kar yağışlarının beklendiğini duyurdu. Şehirdeki kar yağışı, kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenler için pek çok fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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