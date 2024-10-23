Saraybosna, National Geographic'in 2025'te Ziyaret Edilecek Yerler Arasında "Dünyanın En İyisi" Seçildi

Saraybosna, 2025'in En İyi Ziyaret Noktası Seçildi

National Geographic dergisi, 2025 yılı için gezginlerin ziyaret etmesi gereken en iyi yer olarak Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'yı seçti. Bu övgü dolu unvan, Saraybosna'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin bir araya geldiği bir kozmopolit merkez olarak bir kez daha değerini ortaya koyuyor.

Okuyucu Oylaması Sonuçlandı

National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında gerçekleşen oylamada, Saraybosna "2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü"ne layık görüldü. Derginin yaptığı paylaşımda, kazanan şehrin Saraybosna olduğu vurgulandı. "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek." ifadesiyle bu başarı dile getirildi.

Saraybosna’nın Gözde Yerleri

Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanlar ve tarihi yapılar bulunuyor. "Miljacka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın." şeklinde öneri sunuldu. Ayrıca, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, kentin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri en güzel şekilde karşıladığına dikkat çekerek, "Başçarşı'da bir kez su içenler, Saraybosna'ya mutlaka tekrar geliyor." dedi.

Rakip Şehirler

National Geographic Travel dergisince yapılan oylamada Saraybosna'nın yanı sıra Vietnam'dan Ho Chi Minh, ABD'den New Orleans, Türkiye'den Bodrum ve Peru'dan Cusco gibi şehirler de yer aldı.