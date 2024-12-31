Sarayburnu Fatihleri Yılın Son Günü de Denizle Buluştu

Sarayburnu'nda Gelenek Sürüyor

Sarayburnu Fatihleri, yaklaşık 20 yıldır yaz-kış demeden her gün denize girme alışkanlığını yılın son gününde de devam ettirdi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, İstanbul Boğazı'nda kuleciye dalan grup, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldıktan sonra sahilde bir araya geldi.

Ritüelin Önemi ve Hazırlık

Gruplar, öncelikle kayalıklarda soyunup bir süre koşarak ısındıktan sonra Gülhane Parkı'nın önündeki sahilden Boğaz'ın soğuk sularına atladı. Hüseyin Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, her sabah düzenli olarak denize girdiklerini belirterek, "Bu durumu kimseye tavsiye etmiyorum çünkü her gün yüzmeyenlerin vücutları bu suya alışık değildir," dedi.

Denizdeki Riskler ve Enerji Kaynağı

Kahraman, soğuk havaya alışkın olmayanların denize atlaması durumunda ciddi sorunlarla karşılaşabileceklerine dikkat çekerek, "Suya dalmak sizi ısırarak şoka sokar. Bunu yapacak olanlar dikkatli olmalı," şeklinde uyarıda bulundu.

Belediye ile Problemler

Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) soyunma alanlarını yıkmasının zorluklar yarattığını ifade etti ve İBB’den, rüzgardan koruyacak bir alan talep ettiklerini belirtti.

Yeni Yıla Farkındalık Amaçlı Eylemle Giriş

Yeni yılın ilk günü sabahı yüzdükten sonra, Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılacaklarını da sözlerine ekledi.

Sıcak Su Terapi Değildir

53 yaşındaki Fahri Yücel, 18 yıldır düzenli olarak yüzdüğünü belirterek, soğuk suyun sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Yücel, yaz aylarında grup katılımcısının 100 kişiye kadar çıktığını ancak kışın bu rakamın 30’a düştüğünü kaydetti.

Denizdeki Dostluk ve Sağlık Faydaları

Yaşar Çetiner, "Burası anlatılmaz yaşanır. Bizim için bir zevk," diye belirtirken, Kadir Erener, dostluk ortamının kendilerini motive ettiğini vurguladı. Cerrahpaşa'da esnaf olan Melih Doğan ise, MS hastalığına karşı yüzmenin kendisine iyi geldiğini dile getirerek deneyimlerini paylaştı.

Barış Keçeci de, düzenli yüzmenin sağlık açısından sağladığı faydalara değinerek, grup üyelerinin bu aktiviteden dolayı kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti.

Sarayburnu'nda, yaklaşık 20 yıldır yaz kış demeden denize giren "Sarayburnu Fatihleri", senenin son gününde de İstanbul Boğazı'nda kulaç attı. Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldıktan sonra Sarayburnu'na gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyunduktan sonra bir süre koşup, ısındı.

Sarayburnu'nda, yaklaşık 20 yıldır yaz kış demeden denize giren "Sarayburnu Fatihleri", senenin son gününde de İstanbul Boğazı'nda kulaç attı. Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldıktan sonra Sarayburnu'na gelen grup üyeleri, kayalıklarda soyunduktan sonra bir süre koşup, ısındı.