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Sarıkamış'ta 110. Yıl Anması: 'Bu Toprakta İzin Var'

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri Türkiye genelinden katılımcılarla coşku içinde kutlandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 09:26
Sarıkamış'ta 110. Yıl Anması: 'Bu Toprakta İzin Var'

Sarıkamış'ta 110. Yıl Anma Etkinlikleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında katılımcılar, sabahın erken saatlerinde bir araya geldi. Etkinlikler, "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirildi.

Kalabalık Katılım

Birçok ilden ve yurtdışından gelen genç, yaşlı çok sayıda kişi, Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde toplandı. Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Programda Protokol ve Güvenlik Önlemleri

Soğuk havaya rağmen etkinliğe katılanlar arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar gibi birçok siyasetçi ve bürokrat yer aldı.

Etkinlik güzergahlarında, jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yürüyüş için katılımcılar, toplanma alanında bir araya geldi. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

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