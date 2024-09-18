Sarıkamış'ta Üretilen Sobalar 8 İlde Satışa Sunuluyor

Sarıkamış'ta Kışa Hazırlık: Sobalar Yola Çıkıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğu illerinde kış şartlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Bu yıl, 8 il ve ilçeye ulaşacak şekilde hazırlanan sobalar, Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'nde 40 işçi tarafından imal ediliyor.

100 Bin Soba, 8 İle Yola Çıkıyor

Sarıkamış'taki 4 farklı imalathanede, 12 ay boyunca üretilen 100 bin sac soba, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a sevk ediliyor. Sobaların fiyatları ise 500 ile 1000 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Osman Yıldız'dan Açıklama

İmalathanenin sahibi Osman Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta sac soba imalatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Yıldız, "Burada ürettiğimiz sobalar, Doğu Anadolu'nun zorlu kış şartlarına dayanıklı, kaliteli ve uygun fiyatlıdır" dedi.

Talebe Göre Üretim

Eylül ve ekim aylarında artan siparişlere göre üretim yaptıklarını ifade eden Yıldız, günde 100 soba imal ettiklerini iletti. Bu sobaların 10 farklı ebat ve tipte olduğunu vurguladı.

Sanat Öğrenen Çırak

İmalathanede soba yapımını öğrenen çıraklardan Mehmet Yıldız, bu sanatı eğlenceli bir şekilde öğrendiğini ve yaz dönemlerinde akrabaları ile birlikte çalışarak deneyim kazandığını aktardı. Öğrendiği sanat sayesinde kış hazırlıklarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen sobalar, Türkiye'nin doğusundaki 8 il ve ilçelerde satışa sunuluyor. Sarıkamış Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 4 ayrı imalathanede 12 ay süreyle 40 işçinin ürettiği 100 bin sac soba, kamyonlara yüklenerek Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bitlis, Bingöl ve Muş'a gönderiliyor.