Sarıkamış'ta Yaban Hayvanları: Angutlar ve Kızıl Sincapların Görüntüleri

Sarıkamış'ta yaban hayatı doğaya renk kattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayvanlarının görüntüleri doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Bölgedeki Sarıçam ormanları yaban hayvanlarına barınma imkânı sunuyor.

Gölette serinleyen angutlar

Hançerli düzündeki göletler'e gelen angutlar, bölgede hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu anlarda yüzerek serinledi. Gözlenen bu davranış, yaz mevsiminde hayvanların suya yönelimini gözler önüne serdi.

Millet Bahçesi'nde kızıl sincap görüntüleri

İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincaplar ağaç dallarında gezindi, zaman zaman ağaç kabuklarıyla beslendi. Bu anlar, kentin içinde de doğal yaşamın sürdüğünü ortaya koydu.

