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Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Sarıyer'deki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:15
Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Sarıyer'de bulunan bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'ta yer alan atölyenin cila bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi, atölyenin tamamını etkisi altına aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucu atölyenin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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