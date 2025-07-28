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Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Sarıyer'de, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:47
Sarıyer'de Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Sarıyer'de Gizemli Ölüm

Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi mevkiindeki ormanlık alanda, bir kişinin cesedi bulundu. Olay, ağaçların arasında hareketsiz yatan bir şahsın ihbar edilmesiyle ortaya çıktı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak gerekli önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde Kimlik Bulunamadı

Gencin cesedinin başında siyah bir poşet olduğu ve cesedin üzerinden Rusça yazılmış bir not çıkması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmalar sonrasında ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, cesedin kimliği ve ölüm sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yeri inceleme...

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yeri inceleme...

Sarıyer'de ormanlık alandaki yol kenarında erkek cesedi bulundu. Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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