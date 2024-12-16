Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sarıyer'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Büyükdere Caddesi Maslak yönünde seyreden Ş.K. idaresindeki 34 FIK 646 plakalı otomobil, sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 EGH 85 plakalı otomobil ile 34 CON 737 plakalı ticari araca çarptı.

Ş.K.'nin kullandığı otomobil, refüjdeki reklam panosu ve ağaçlara çarparak durabildi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü Ş.K. ile yanındaki M.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Kaza nedeniyle her iki yönde oluşan yoğunluk, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Sarıyer'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Sarıyer'de, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.