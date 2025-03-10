Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ve Ailesi Taburcu Oldu

Isparta'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı hastaneden taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:43
Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ve Ailesi Taburcu Oldu

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, tedavi süreçlerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Trafik kazası, Isparta-Eğirdir kara yolunun Kuleönü beldesindeki kavşakta gerçekleşti. Kazada yaralanan Başkan Ali Göçer, eşi ve kızı, hastanede gerekli tedavilerini tamamladı.

Taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Göçer, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ailece evde dinlendiklerini ifade eden Göçer, şu sözlere yer verdi:

"Bu süreçte arayan, soran, hastaneye kadar gelip ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim herkesten hoşgörü bekliyorum. Allah hiç kimseye böyle acı imtihan vermesin, dua ederim, dua beklerim."

Göçer'in kullandığı araç, geçtiğimiz gün kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, olay sonrasında Göçer ve ailesi hastaneye kaldırılmıştı.

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