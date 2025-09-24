Şarköy Zeytinyağı'na Coğrafi İşaret Başvurusu

Şarköy zeytinyağının tescili için Türk Patent’e başvuru yapıldı; coğrafi işaretle üretimin artırılması ve markalaşma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 16:38
Şarköy Kaymakamlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı ortak girişimi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine ait Şarköy zeytinyağı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Başvuru, Şarköy Kaymakamlığı ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Şahin, Tekirdağ'ın üzümü, zeytini ve diğer ürünleriyle önemli bir il olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: "Şarköy ilçesi zeytini ve zeytinyağıyla meşhur. Bu meşhur zeytinyağının tescillenmesini istiyoruz."

Şahin, başvurunun sonuçlanmasının ardından 6 ay içinde coğrafi işaret alınmasını beklediklerini belirtti.

Coğrafi işaretin alınmasının ardından bölgede zeytinyağı üretiminin artacağına inandıklarını ifade eden Şahin, ilçede 1 milyon civarında zeytin ağacı bulunduğunu, bu ağaçlardan elde edilen zeytinin yüzde 30'unun sofralık olduğunu, geri kalanının ise yağlık olarak kullanıldığını aktardı. Şahin, mevcut üretimin 3 bin ton civarında olduğunu ve bunu 4-5 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şahin ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ile özel sektör ve kooperatiflerle işbirliği içinde Şarköy zeytinyağını ülkede marka haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

