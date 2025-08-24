Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi İçin İstanbul Boğazı'nda Hazır

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve diğer yerli platformlarla birlikte yapacağı görkemli geçit töreni için İstanbul Boğazı'nda yerini aldı.

Geçit Töreni Hazırlıkları ve Eğitimler

İstanbul Tersanesi Komutanlığı limanından dün akşam ayrılan yat, sabah saatlerinde 13 öğrenciyi Sarıyer'den alarak geçiş töreninde buluşacağı noktaya ulaştı. Öğrenciler, yatın geçmişi ve restorasyon süreci hakkında görevlilerden bilgi aldı. Ayrıca TCG Savarona'da geçiş eğitimleri de icra edildi.

Komutandan Davet ve Geçiş Programı

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini belirtti. Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak. 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz," dedi.

Yetkin, vatandaşlara da çağrı yaparak, "Halkımızı bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Denizcileri ve Milli Gurur

Yetkin, Savarona'da bulunan öğrenciler için, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." dedi.

Restorasyon Süreci

Yetkin, yatın restorasyonuyla ilgili olarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakın takip ve kontrolünde Savarona'nın tekrar denizlerle buluşturulması direktifleri verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verilen talimat ile 3 aşamalı bir plan hazırlandı. Bu planlardan biri olan tüm denizlerde kullanılması talimatı verildi. Bunun üzerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı personelinin çok yoğun emekleriyle gemimiz aslına uygun şekilde restore edildi." ifadelerini kullandı.

Yetkin ayrıca, "Geçtiğimiz sene seyirlerine başladık, bugün ilk defa Türk halkına göstereceğiz. Yıllar önce Savarona gemisi Türk gemisine eşlik ediyordu. Tarihi tekerrür ettiriyoruz, bugün de donanmamız yapacakları zafer geçişiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızı selamlayacak." dedi.

TEKNOFEST Mavi Vatan Etkinlikleri

Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için yoğun bir program hazırladıklarını; yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri planladıklarını, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.