''Savaş Bölgesi'' ilan edilen Han Yunus İsrail güçleri tarafından kuşatıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus'u kara birlikleriyle çevrelediğini duyurdu. İsrail ordusu, geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan ettiği ve "güvenli" olduğunu savunduğu Han Yunus'a saldırılarını yoğunlaştırdı.





HAN YUNUS İŞGALİ SONRASI FİLİSTİNLİLER GÖÇE ZORLANIYOR

İsrail ordusu, "savaş bölgesi" ilan ettiği Han Yunus'a kara operasyonu düzenledi. İsrail ordusu, son günlerde bölgeyi hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor. İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte İsrail güçleri geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi ve Han Yunus'u kara birlikleriyle çevreledi.