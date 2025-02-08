DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.453.553,85 -0,29%

Şebnem Schaefer, Ötekileştirme Deneyimlerini Paylaştı: "İki Kültürün Zenginliği"

Oyuncu ve model Şebnem Schaefer, Almanya ve Türkiye'deki ötekileştirme deneyimlerini anlattı, iki kültürün zenginliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:10
Şebnem Schaefer, Ötekileştirme Deneyimlerini Paylaştı: "İki Kültürün Zenginliği"

Şebnem Schaefer, Almanya ve Türkiye’de Ötekileştirme Yaşadı

Almanya ve Türkiye’de farklı kültürel kimliklerle büyüyen ve bu süreçte ötekileştirme deneyimleri yaşayan oyuncu, model ve sunucu Şebnem Schaefer, hayatının zorluklarını paylaştı. Schaefer, "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım, burada da Alman olduğumu hatırlattılar." dedi.

Özgün Kimlik ve Zorbalık Temaları

28 Mart'ta vizyona girecek olan "Bağlantı Hatası" filminde anne rolünü üstlenecek olan Schaefer, akran zorbalığı ve ayrımcılığı ele alan hikayesinin kendisini derinden etkilediğini belirtti. Film süreci boyunca Almanya ve Türkiye'deki zorluklarla yüzleştiğini ifade etti.

Kültürel Kimlik Karmaşası

Schaefer, çocukluk döneminde Türk ve Alman kimlikleri arasında sıkışıp kaldığını belirterek, "İlk zamanlarda hep 'Alman mıyım, Türk müyüm?' diyordum. Çevremdeki arkadaşlarım Almandı, ama bir Türk arkadaşımla görüşmeye başladım." dedi.

İki Taraflı Dışlanma Deneyimi

Türkiye'ye gelmesi sonrasında farklı bir ötekileşme durumu ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Schaefer, "Almanya'da Türk olduğumu hatırlarken burada Alman olduğumu hatırlattılar. 'Sen Almanya'dan geliyorsun, Almancısın.' diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Annesinin Milliyetçilik Vurgusu

Kimlik inşasını annesi üzerinden açıklayan Schaefer, "Annem 10 Kasım'da siren sesi dinletirdi, o an neredeysek ayağa kalkardık. Türk kültürünü unutmayalım diye bu uygulamayı yaptı." dedi.

Kültürel Zenginlik ve İki Ülke Sevgisi

Schaefer, hem Türk hem de Alman kültürlerinin güzel yanlarını aldığını vurgulayarak, "Aslında bu bir zenginliktir. Almanya’yı ve Türkiye’yi seviyorum. İki ülkeyi de seviyorum ama Türkiye’yi tercih ettim." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Varank, TMA Savunma Fişek Fabrikası'nı Ziyaret Etti
2
Sarıyer'de Plastik Ham Madde Yüklü Tır Yangında Küle Döndü
3
Alaska'da Kaybolan Uçak Enkazında 10 Cansız Bedene Ulaşıldı
4
Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
6
Edirne Sınır Kapılarında Yoğun Geçiş: Yüzde 5 Artış
7
Kurtulmuş: Türkiye'nin Sivil Demokrasisine Saygı Duruşu

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar