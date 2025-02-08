Şebnem Schaefer, Ötekileştirme Deneyimlerini Paylaştı: "İki Kültürün Zenginliği"

Şebnem Schaefer, Almanya ve Türkiye’de Ötekileştirme Yaşadı

Almanya ve Türkiye’de farklı kültürel kimliklerle büyüyen ve bu süreçte ötekileştirme deneyimleri yaşayan oyuncu, model ve sunucu Şebnem Schaefer, hayatının zorluklarını paylaştı. Schaefer, "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım, burada da Alman olduğumu hatırlattılar." dedi.

Özgün Kimlik ve Zorbalık Temaları

28 Mart'ta vizyona girecek olan "Bağlantı Hatası" filminde anne rolünü üstlenecek olan Schaefer, akran zorbalığı ve ayrımcılığı ele alan hikayesinin kendisini derinden etkilediğini belirtti. Film süreci boyunca Almanya ve Türkiye'deki zorluklarla yüzleştiğini ifade etti.

Kültürel Kimlik Karmaşası

Schaefer, çocukluk döneminde Türk ve Alman kimlikleri arasında sıkışıp kaldığını belirterek, "İlk zamanlarda hep 'Alman mıyım, Türk müyüm?' diyordum. Çevremdeki arkadaşlarım Almandı, ama bir Türk arkadaşımla görüşmeye başladım." dedi.

İki Taraflı Dışlanma Deneyimi

Türkiye'ye gelmesi sonrasında farklı bir ötekileşme durumu ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Schaefer, "Almanya'da Türk olduğumu hatırlarken burada Alman olduğumu hatırlattılar. 'Sen Almanya'dan geliyorsun, Almancısın.' diyenler oldu." ifadelerini kullandı.

Annesinin Milliyetçilik Vurgusu

Kimlik inşasını annesi üzerinden açıklayan Schaefer, "Annem 10 Kasım'da siren sesi dinletirdi, o an neredeysek ayağa kalkardık. Türk kültürünü unutmayalım diye bu uygulamayı yaptı." dedi.

Kültürel Zenginlik ve İki Ülke Sevgisi

Schaefer, hem Türk hem de Alman kültürlerinin güzel yanlarını aldığını vurgulayarak, "Aslında bu bir zenginliktir. Almanya’yı ve Türkiye’yi seviyorum. İki ülkeyi de seviyorum ama Türkiye’yi tercih ettim." şeklinde konuştu.