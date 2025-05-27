Şef Adayları Tekirdağ Köftesi Yapımını Öğrendi

Tekirdağ'da düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, şef adayı öğrenciler coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi yapımını öğrendi. Etkinlik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Köfte Ustası Öğrencilere Rehberlik Etti

Köfteci İbrahim Burunluoğlu, okul mutfağında öğrencilere, tescilli Tekirdağ köftesi yapımının inceliklerini aktardı. Usta ile birlikte köfte yapma deneyimi yaşayan öğrenciler, pişirilen köfteleri etkinliğe katılanlara ikram etti.

Yerli Lezzetlerin Tanıtımı Yapıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı bu etkinliklerle sona erdirdiklerini belirtti. Kentin coğrafi işaretli ürünleri ile gastronomi turizmine katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Bu hafta çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Tekirdağ'ın coğrafi işaret tescilli ürünleri, buraya önemli bir değer katıyor," dedi.

Öğrenciler İçin Değeri Büyük

Okul Müdürü Oğuz Günaçan da, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Tekirdağ köftesinin kentin en önemli ürünlerinden biri olduğunu ifade eden Günaçan, öğrencilerin bunun yapılışını öğrenmesinin büyük bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin Soru ve Merakları Cevaplandı

Etkinlikte, Tekirdağ Lokantacılar Odası Başkanı Ali Kıral da öğrencilerine sorularını yanıtladı, böylece katılımcılar mutfak gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinme şansı buldu.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi yapımını öğrendi.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi yapımını öğrendi.