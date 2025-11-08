Seferihisar Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı — 40'ı Çocuk

İzmir Seferihisar açıklarında motor arızasıyla sürüklenen lastik bottaki 64 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-109 ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; 40'ı çocuk.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:07
Seferihisar Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı — 40'ı Çocuk

Seferihisar açıklarında facia önlendi: 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri zamanında müdahale etti

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla ölümden döndü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri yönünde ihbar aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-109, kısa sürede olay mahalline ulaştı.

Denizin ortasında çaresizce sürüklenen göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışması sonucu 40’ı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTA BULUNAN...

İZMİR’İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTA BULUNAN DÜZENSİZ GÖÇMENLER, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ. OLAYDA, ARALARINDA 40 ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU TOPLAM 64 GÖÇMEN KURTARILDI.

