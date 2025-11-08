Seferihisar Açıklarında 64 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı — 40'ı Çocuk

Seferihisar açıklarında facia önlendi: 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri zamanında müdahale etti

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla ölümden döndü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım günü saat 11.30 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendikleri yönünde ihbar aldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-109, kısa sürede olay mahalline ulaştı.

Denizin ortasında çaresizce sürüklenen göçmenler arasında çok sayıda çocuk olduğu belirlendi. Ekiplerin hızlı ve dikkatli çalışması sonucu 40’ı çocuk olmak üzere toplam 64 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

